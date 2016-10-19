この指標は平均足始値と平均足終値の分析を使います。



ローソク足の閉開の値は平均足アルゴリズムで算出されて方向が決定され、チャートには同方向の平均足のみが色付きのバーとして描かれます。

バーの色は平均足ローソク足ととチャートローソク足のトレンドの方向が同じ場合には薄く、反対の場合は濃いものとなります。

図1 Heiken_Ashi_BARS指標