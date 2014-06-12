请观看如何免费下载自动交易
Heiken_Ashi_BARS - MetaTrader 5脚本
此指标分析 Heiken Ashi 开盘价和 Heiken Ashi 收盘价。
蜡烛条的开盘和收盘值采用 Heiken Ashi 算法计算, 它们的方向已经被确定，并且 Heiken Ashi 蜡烛条的方向在图表中绘制为彩色柱线。
如果 Heicken Ashi 蜡烛条的趋势方向与图表的蜡烛条方向一致, 柱线颜色较淡, 如果相反, 则柱线较深。
图例 1. 该 Heiken_Ashi_BARS 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2120
TTM-Trend
此指标分析 Heiken Ashi 开盘价和 Heiken Ashi 收盘价作为选择的周期。GannSwingsVIII
一款带 ZigZag 的信号量指标。
RSI_BARS
此指标根据当前趋势改变柱线的颜色，当前趋势利用 RSI 技术指标计算。Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF
此指标将绘制更高时间帧的 Heiken Ashi 蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。