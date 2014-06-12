此指标分析 Heiken Ashi 开盘价和 Heiken Ashi 收盘价。



蜡烛条的开盘和收盘值采用 Heiken Ashi 算法计算, 它们的方向已经被确定，并且 Heiken Ashi 蜡烛条的方向在图表中绘制为彩色柱线。

如果 Heicken Ashi 蜡烛条的趋势方向与图表的蜡烛条方向一致, 柱线颜色较淡, 如果相反, 则柱线较深。

图例 1. 该 Heiken_Ashi_BARS 指标