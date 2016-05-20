und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Heiken_Ashi_BARS - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator verwendet eine Analyse der Werte des Heiken Ashi Open und Heiken Ashi Close.
Die Werte der Kerzeneröffnung und -schluss werden durch den Heiken Ashi Algorithmus berechnet, deren Richtung wird bestimmt und nur diese Richtungen der Heiken Ashi Kerzen wird am Chart als farbige Balken gezeichnet.
Wenn die Richtung der Heicken Ashi Kerzen und die Chart Kerzen übereinstimmen ist die Farbe des Balken hell, im gegenteiligen Fall ist der Balken dunkel.
Abbildung 1. Der Heiken_Ashi_BARS Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2120
