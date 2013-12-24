Индикатор с использованием анализа значений Heiken Ashi Open и Heiken Ashi Close.



Из алгоритма Heiken Ashi получают значения открытия и закрытия свечей, определяют их направление и на ценовом графике отображают в виде цветных баров только эти направление свечей Heiken Ashi.

Если направление тренда по свечкам Heiken Ashi и свечи графика совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.

Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_BARS