Heiken_Ashi_BARS - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор с использованием анализа значений Heiken Ashi Open и Heiken Ashi Close.

Из алгоритма Heiken Ashi получают значения открытия и закрытия свечей, определяют их направление и на ценовом графике отображают в виде цветных баров только эти направление свечей Heiken Ashi.

Если направление тренда по свечкам Heiken Ashi и свечи графика совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.

Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_BARS

Digital_MACD Digital_MACD

Гистограмма MACD, построенная на разнице двух цифровых фильтров.

RSI_BARS RSI_BARS

Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора RSI.

Spread Indicator Spread Indicator

Spread Indicator отображает текущее значение спреда на графике.

Simple Display Panel Simple Display Panel

Простой пример кода для создания перемещаемых панелей и наполнении их информацией из терминала MetaTrader 5.