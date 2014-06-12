请观看如何免费下载自动交易
此指标分析 Heiken Ashi 开盘价和 Heiken Ashi 收盘价作为选择的周期。
如果趋势和蜡烛条方向匹配, 柱线的颜色较亮, 如果相反, 则柱线较暗。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 09.10.2007。
图例 1. 该 TTM-Trend 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2119
