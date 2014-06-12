真实作者:

Nick Bilak

此指标分析 Heiken Ashi 开盘价和 Heiken Ashi 收盘价作为选择的周期。

如果趋势和蜡烛条方向匹配, 柱线的颜色较亮, 如果相反, 则柱线较暗。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 09.10.2007。

图例 1. 该 TTM-Trend 指标