TTM-Trend - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

Nick Bilak

此指标分析 Heiken Ashi 开盘价和 Heiken Ashi 收盘价作为选择的周期。

如果趋势和蜡烛条方向匹配, 柱线的颜色较亮, 如果相反, 则柱线较暗。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 09.10.2007。

图例 1. 该 TTM-Trend 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2119

