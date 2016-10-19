コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TTM-Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1045
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Nick Bilak

この指標は、選択された期間の平均足始値平均足終値の値の分析を使用します。

バーの色はトレンドとローソク足の方向が一致すると薄く、逆の場合は濃いです。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月9日にコードベースに公開されました。

図1　TTM-Trend指標

図1　TTM-Trend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2119

