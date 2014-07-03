Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TTM-Trend - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1462
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor Real:
Nick Bilak
O indicador utiliza a análise dos valores da abertura e fechamento do indicador Heiken Ashi para um período selecionado.
Se a tendência e o candle estão no mesmo sentido, a cor da barra é light, se for o oposto, a barra fica escura.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código on 09.10.2007.
Figura 1. Indicador TTM-Trend
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2119
Indicador tipo semáforo com ZigZag.QQECloud_HTF
Indicador QQECloud com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador utiliza a análise dos valores da abertura e fechamento do indicador Heiken Ashi Heiken.RSI_BARS
O indicador muda a cor da barra da cor da tendência atual calculado com base no indicador técnico RSI.