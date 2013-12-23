Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TTM-Trend - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3013
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Nick Bilak
Индикатор с использованием анализа значений Heiken Ashi Open и Heiken Ashi Close за период.
Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.10.2007.
Рис.1. Индикатор ttm-trend
GannSwingsVIII
Семафорный сигнальный индикатор с зигзагом.QQECloud_HTF
Индикатор QQECloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
RSI_BARS
Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора RSI.Digital_MACD
Гистограмма MACD, построенная на разнице двух цифровых фильтров.