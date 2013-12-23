CodeBaseРазделы
Индикаторы

TTM-Trend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
3013
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Реальный автор:

Nick Bilak

Индикатор с использованием анализа значений Heiken Ashi Open и Heiken Ashi Close за период.

Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.10.2007.

Рис.1. Индикатор ttm-trend

