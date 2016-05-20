CodeBaseKategorien
TTM-Trend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

Nick Bilak

Der Indikator verwendet eine Analyse der Werte des Heiken Ashi Open und Heiken Ashi Close für eine ausgewählte Periode.

Wenn der Trend und die Richtung der Kerze übereinstimmen ist die Farbe des Balken hell, im gegenteiligen Fall ist der Balken dunkel.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 09.10.2007.

Abbildung 1. Der TTM-Trend Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2119

GannSwingsVIII GannSwingsVIII

Ein Signalpfeilindikator mit einem ZigZag.

QQECloud_HTF QQECloud_HTF

Der QQECloud Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Heiken_Ashi_BARS Heiken_Ashi_BARS

Der Indikator verwendet eine Analyse der Werte des Heiken Ashi Open und Heiken Ashi Close.

RSI_BARS RSI_BARS

Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basieren auf dem technischen RSI Indikator berechnet wurde.