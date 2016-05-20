Der echte Autor:



Nick Bilak

Der Indikator verwendet eine Analyse der Werte des Heiken Ashi Open und Heiken Ashi Close für eine ausgewählte Periode.

Wenn der Trend und die Richtung der Kerze übereinstimmen ist die Farbe des Balken hell, im gegenteiligen Fall ist der Balken dunkel.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 09.10.2007.

Abbildung 1. Der TTM-Trend Indikator