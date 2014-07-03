Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Impulse - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1472
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor Real:
Gep
Um período médio do Momentum pelo algoritmo SMA.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 11.10.2007.
Figura 1. Indicator Impulse
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2108
