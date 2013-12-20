CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Impulse - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2800
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Gep

Однопериодный моментум, усредненный SMA-алгоритмом.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.10.2007

Рис.1. Индикатор Impulse

Рис.1. Индикатор Impulse

AltrTrend_Signal_v2.2_HTF AltrTrend_Signal_v2.2_HTF

Индикатор AltrTrend_Signal_v2.2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

StepMA_v6.4_HTF StepMA_v6.4_HTF

Индикатор StepMA_v6.4 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Ask Bid Ticks Ask Bid Ticks

"AskBidTicks" - высокоточный инструмент для анализа микроструктуры рынков в реальном времени. Он экспортирует тиковые цены в CSV-файл.

QQECloud_HTF QQECloud_HTF

Индикатор QQECloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.