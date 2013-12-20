Смотри, как бесплатно скачать роботов
Impulse - индикатор для MetaTrader 5
- 2800
Реальный автор:
Gep
Однопериодный моментум, усредненный SMA-алгоритмом.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.10.2007
Рис.1. Индикатор Impulse
