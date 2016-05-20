CodeBaseKategorien
Indikatoren

Impulse - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der echte Autor:

Gep

Momentum über eine Periode gemittelt durch den SMA Algorithmus.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 11.10.2007.

Abbildung 1. Der Impulse Indikator

Abbildung 1. Der Impulse Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2108

