Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Impulse - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 790
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Gep
Momentum über eine Periode gemittelt durch den SMA Algorithmus.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 11.10.2007.
Abbildung 1. Der Impulse Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2108
Laguerre_ROC
Der durch den Laguerrefilter geglättete ROC Indikator, gezeichnet als Farbhistogramm.XChannel
Ein Channel gebildet aus den Werten von zwei gleitenden Durchschnitten auf Hoch- und Tiefkurse, gezeichnet als Wolke.
Digital_MACD
MACD-Histogramm gezeichnet auf die Differenz zweier digitaler Filter.BackgroundCandle_HTF
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke.