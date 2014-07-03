Autor Real:

Robert Hill

Um sistema de três médias móveis. O indicador desenha nuvens coloridas com base em três MAs:

EMA1=EMA(Price); EMA2=EMA(EMA1); DEMA=2*EMA1-EMA2.

O indicador usa a classe SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (deve ser copiado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 22.10.2007.

Figura 1. Indicador DEMA_RLH