実際の著者：

Robert Hill

3つの移動平行線のシステム。この指標は3つのMAに基づいて色付きの雲を描画します。

EMA1=EMA(Price); EMA2=EMA(EMA1); DEMA=2*EMA1-EMA2.

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月22日にコードベースに公開されました。

図1 DEMA_RLH指標