DEMA_RLH - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Robert Hill
System von drei gleitenden Durchschnitten. Der Indikators zeichnet farbige Wolken auf Basis der drei gleitenden Durchschnitte:
- EMA1=EMA(Price);
- EMA2=EMA(EMA1);
- DEMA=2*EMA1-EMA2.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 22.10.2007.
Abbildung 1. Indikator DEMA_RLH
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2101
