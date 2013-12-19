Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DEMA_RLH - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2886
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Robert Hill
Система из трех скользящих средних. Индикатор отображает цветные облака на основе трех средних:
- EMA1=EMA(Price);
- EMA2=EMA(EMA1);
- DEMA=2*EMA1-EMA2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 22.10.2007.
Рис.1. Индикатор DEMA_RLH
Канал, построенный на двух скользящих средних от цен High и Low, выполненный в виде облака.Laguerre_ROC
Индикатор ROC, сглаженный фильтром Лагерра, выполненный в виде цветной гистограммы.
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор, отображающий момент смены тренда на базе индикатора ADX.StepMA_v6.4_HTF
Индикатор StepMA_v6.4 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.