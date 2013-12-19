CodeBaseРазделы
Индикаторы

DEMA_RLH - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2886
(22)
Реальный автор:

Robert Hill

Система из трех скользящих средних. Индикатор отображает цветные облака на основе трех средних:

  1. EMA1=EMA(Price);
  2. EMA2=EMA(EMA1);
  3. DEMA=2*EMA1-EMA2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 22.10.2007.

Рис.1. Индикатор DEMA_RLH

