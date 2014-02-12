请观看如何免费下载自动交易
本代码设计为使用MetaTrader客户终端中的标准库控件创建可移动(拖曳)面板以及在其中发布信息提供参考.
输出内容是一个面板, 它可以被移动和拖曳, 可以以简单指标的方式使用.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/2095
