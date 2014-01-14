Este indicador es una pequeña modificación del clásico Indicador de Fractales.



Usted puede elegir el número o las barras izquierda/derecha para tener una nueva parte superior o inferior así como un parámetro de desplazamiento.

En el gráfico siguiente se puede ver el indicador con valores de parámetro:

leftbars=10;

rightbars=10;

shift=0.

El parámetro leftbars/rightbars indica el número necesario de barras a la izquierda/derecha para tener un fondo o una tapa. En cambio, el último parámetro, cambio, puede ser elegido para ser 0 para tener una buena visualización de los niveles superior e inferior.



Sin embargo, para poder utilizar este indicador debería ser conveniente elegirla como máximo entre leftbars y rightbars. Es en este momento cuando se crea el superior e inferior.



En el siguiente gráfico se puede ver lo mismo que antes con los parámetros: