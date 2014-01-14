Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fractales Modificados - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Manuel Sanchon
- Visualizaciones:
- 1858
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este indicador es una pequeña modificación del clásico Indicador de Fractales.
Usted puede elegir el número o las barras izquierda/derecha para tener una nueva parte superior o inferior así como un parámetro de desplazamiento.
En el gráfico siguiente se puede ver el indicador con valores de parámetro:
- leftbars=10;
- rightbars=10;
- shift=0.
El parámetro leftbars/rightbars indica el número necesario de barras a la izquierda/derecha para tener un fondo o una tapa. En cambio, el último parámetro, cambio, puede ser elegido para ser 0 para tener una buena visualización de los niveles superior e inferior.
Sin embargo, para poder utilizar este indicador debería ser conveniente elegirla como máximo entre leftbars y rightbars. Es en este momento cuando se crea el superior e inferior.
En el siguiente gráfico se puede ver lo mismo que antes con los parámetros:
- leftbars=10;
- rightbars=10;
- shift=10.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/2135
