Indicadores

Fractales Modificados - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Manuel Sanchon
Visualizaciones:
1858
Ranking:
(32)
Publicado:
Actualizado:
fractalsmod.mq5 (3.93 KB)
Este indicador es una pequeña modificación del clásico Indicador de Fractales.

Usted puede elegir el número o las barras izquierda/derecha para tener una nueva parte superior o inferior así como un parámetro de desplazamiento.

En el gráfico siguiente se puede ver el indicador con valores de parámetro:

  • leftbars=10;
  • rightbars=10;
  • shift=0.

Indicador Fractales Modificado MQL5

El parámetro leftbars/rightbars indica el número necesario de barras a la izquierda/derecha para tener un fondo o una tapa. En cambio, el último parámetro, cambio, puede ser elegido para ser 0 para tener una buena visualización de los niveles superior e inferior.

Sin embargo, para poder utilizar este indicador debería ser conveniente elegirla como máximo entre leftbars y rightbars. Es en este momento cuando se crea el superior e inferior.

En el siguiente gráfico se puede ver lo mismo que antes con los parámetros:

  • leftbars=10;
  • rightbars=10;
  • shift=10.

Indicador Fractales Modificado MQL5

