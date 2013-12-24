Смотри, как бесплатно скачать роботов
Simple Display Panel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3669
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Это простой пример кода показывает, как при помощи классов Стандартной библиотеки создавать перемещаемые панели и заполнять их информацией, полученной из терминала MetaTrader 5.
В результате получается перемещаемая панель, реализованная в виде простого индикатора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2095
