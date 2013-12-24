CodeBaseРазделы
Индикаторы

Simple Display Panel - индикатор для MetaTrader 5

Rodrigo Malacarne | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3669
Рейтинг:
(47)
Опубликован:
Обновлен:
Это простой пример кода показывает, как при помощи классов Стандартной библиотеки создавать перемещаемые панели и заполнять их информацией, полученной из терминала MetaTrader 5.

В результате получается перемещаемая панель, реализованная в виде простого индикатора.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2095

