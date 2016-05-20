Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Simple Display Panel - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1654
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Code wurde als einfache Referenz dafür entworfen, wie man verschiebbare (ziehen) Panels erstellt und sie unter Verwendung der Standard Bibliothek Controls mit Informationen befüllt, die vom MetaTrader Terminal stammen.
Die Ausgabe ist ein Panel das verschoben werden kann und kann in Form eines einfachen Indikators verwendet werden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/2095
DarvasBoxes_System
Der Indikator implementiert ein Ausbruchsystem unter Verwendung des DarvasBoxes Channels.Renko_v2
Der Indikator implementiert ein Ausbruchsystem unter Verwendung der Renkochannels.
ShadeNY
Handelssitzungs-Indikator.ShadeNY_candle
Indikator für Handelssitzungen der Körper und Schatten der resultierenden Sitzungskerzen anzeigt.