CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Simple Display Panel - Indikator für den MetaTrader 5

Rodrigo Malacarne | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1654
Rating:
(47)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
mypanel.mq5 (8.35 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Code wurde als einfache Referenz dafür entworfen, wie man verschiebbare (ziehen) Panels erstellt und sie unter Verwendung der Standard Bibliothek Controls mit Informationen befüllt, die vom MetaTrader Terminal stammen.

Die Ausgabe ist ein Panel das verschoben werden kann und kann in Form eines einfachen Indikators verwendet werden.

Simple Display Panel Indikator MQL5

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/2095

DarvasBoxes_System DarvasBoxes_System

Der Indikator implementiert ein Ausbruchsystem unter Verwendung des DarvasBoxes Channels.

Renko_v2 Renko_v2

Der Indikator implementiert ein Ausbruchsystem unter Verwendung der Renkochannels.

ShadeNY ShadeNY

Handelssitzungs-Indikator.

ShadeNY_candle ShadeNY_candle

Indikator für Handelssitzungen der Körper und Schatten der resultierenden Sitzungskerzen anzeigt.