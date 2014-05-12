Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MaksiGen_Channels - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1168
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
MaksiGen
Indicador del diapasón de cambio de precio.
El indicador determina la amplitud del canal, dependiendo de los parámetros de entrada:
input Hour StartHour1=H00; // Hora de comienzo de la sesión para la amplitud del canal input Min StartMinute1=M00; // Minuto de comienzo de la sesión para la amplitud del canal input Hour EndHour1=H08; // Hora de finalización de la sesión para la amplitud del canal input Min EndMinute1=M15; // Minuto de finalización de la sesión para la amplitud del canal
y sólo después de ello lo empieza a dibujar en el intervalo de tiempo de las dos sesiones:
input Hour StartHour2=H08; // Hora de comienzo de la sesión 1 input Min StartMinute2=M15; // Minuto de comienzo de la sesión 1 input Hour EndHour2=H12; // Hora de finalización de la sesión 1 input Min EndMinute2=M30; // Minuto de finalización de la sesión 1 //---- input Hour StartHour3=H14; // Hora de comienzo de la sesión 2 input Min StartMinute3=M00; // Minuto de comienzo de la sesión 2 input Hour EndHour3=H17; // Hora de finalización de la sesión 2 input Min EndMinute3=M30; // Minuto de finalización de la sesión 2
es decir, la idea es entrar al mercado en la apertura de Europa en la ruptura del canal asiático.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 30.10.2007.
Figura 1. Indicador MaksiGen
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2073
El indicador colorea las barras en el color correspondiente a la tendencia actual, la cual se determina con la ayuda del indicador RVI.ADX BARS
El indicador colorea las barras en el color de la tendencia actual, según los datos del indicador técnico ADX.
Indicador para determinar la plana.BykovTrend_HTF
Indicador BykovTrend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.