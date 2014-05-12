Autor real:

MaksiGen

Indicador del diapasón de cambio de precio.



El indicador determina la amplitud del canal, dependiendo de los parámetros de entrada:

input Hour StartHour1=H00; input Min StartMinute1=M00; input Hour EndHour1=H08; input Min EndMinute1=M15;

y sólo después de ello lo empieza a dibujar en el intervalo de tiempo de las dos sesiones:

input Hour StartHour2=H08; input Min StartMinute2=M15; input Hour EndHour2=H12; input Min EndMinute2=M30; input Hour StartHour3=H14; input Min StartMinute3=M00; input Hour EndHour3=H17; input Min EndMinute3=M30;

es decir, la idea es entrar al mercado en la apertura de Europa en la ruptura del canal asiático.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 30.10.2007.

Figura 1. Indicador MaksiGen