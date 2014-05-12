CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MaksiGen_Channels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1168
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

MaksiGen

Indicador del diapasón de cambio de precio.

El indicador determina la amplitud del canal, dependiendo de los parámetros de entrada:

input Hour   StartHour1=H00;         // Hora de comienzo de la sesión para la amplitud del canal
input Min    StartMinute1=M00;       // Minuto de comienzo de la sesión para la amplitud del canal
input Hour   EndHour1=H08;           // Hora de finalización de la sesión para la amplitud del canal
input Min    EndMinute1=M15;         // Minuto de finalización de la sesión para la amplitud del canal

y sólo después de ello lo empieza a dibujar en el intervalo de tiempo de las dos sesiones:

input Hour   StartHour2=H08;         // Hora de comienzo de la sesión 1
input Min    StartMinute2=M15;       // Minuto de comienzo de la sesión 1
input Hour   EndHour2=H12;           // Hora de finalización de la sesión 1
input Min    EndMinute2=M30;         // Minuto de finalización de la sesión 1
//---- 
input Hour   StartHour3=H14;         // Hora de comienzo de la sesión 2
input Min    StartMinute3=M00;       // Minuto de comienzo de la sesión 2
input Hour   EndHour3=H17;           // Hora de finalización de la sesión 2
input Min    EndMinute3=M30;         // Minuto de finalización de la sesión 2

es decir, la idea es entrar al mercado en la apertura de Europa en la ruptura del canal asiático.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 30.10.2007.

Figura 1. Indicador MaksiGen

Figura 1. Indicador MaksiGen

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2073

RVI BARS RVI BARS

El indicador colorea las barras en el color correspondiente a la tendencia actual, la cual se determina con la ayuda del indicador RVI.

ADX BARS ADX BARS

El indicador colorea las barras en el color de la tendencia actual, según los datos del indicador técnico ADX.

MaksiGen_Range_Move MaksiGen_Range_Move

Indicador para determinar la plana.

BykovTrend_HTF BykovTrend_HTF

Indicador BykovTrend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.