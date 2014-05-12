Mira cómo descargar robots gratis
MaksiGen_Range_Move - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
MaksiGen
Indicador para determinar la plana. Si el precio se encuentra dentro del canal punteado, en el mercado tendremos una plana.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 30.10.2007.
Figura 1. Indicador MaksiGen_Range_Move
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2074
