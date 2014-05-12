CodeBaseSecciones
MaksiGen_Range_Move - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

MaksiGen

Indicador para determinar la plana. Si el precio se encuentra dentro del canal punteado, en el mercado tendremos una plana.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 30.10.2007.

Figura 1. Indicador MaksiGen_Range_Move

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2074

