MaksiGen_Channels - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

MaksiGen

Indikator des Bereichs der Preisänderung.

Der Indikator ermittelt die Breite des Channels in Übereinstimmung mit den Werten der folgenden Eingabeparameter:

input Hour   StartHour1=H00;         // Sitzung Beginnstunde für die Channelbreite
input Min    StartMinute1=M00;       // Sitzung Beginnminute für die Channelbreite
input Hour   EndHour1=H08;           // Sitzung Endstunde für die Channelbreite
input Min    EndMinute1=M15;         // Sitzung Endminute für die Channelbreite

und beginnt dann mit dem Zeichnen in den Intervallen von zwei Sitzungen:

input Hour   StartHour2=H08;         // Sitzung 1 Beginnstunde
input Min    StartMinute2=M15;       // Sitzung 1 Beginnminute
input Hour   EndHour2=H12;           // Sitzung 1 Endstunde
input Min    EndMinute2=M30;         // Sitzung 1 Endminute
//---- 
input Hour   StartHour3=H14;         // Sitzung 2 Beginnstunde
input Min    StartMinute3=M00;       // Sitzung 2 Beginnminute
input Hour   EndHour3=H17;           // Sitzung 2 Endstunde
input Min    EndMinute3=M30;         // Sitzung 2 Endminute

Die Idee ist es also daher in den Markt einzusteigen wenn der europäische Markt mit einem Durchbruch des asiatischen Channels öffnet.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.10.2007.

Abbildung 1. Der MaksiGen Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2073

