MaksiGen_Channels - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:MaksiGen
Indikator des Bereichs der Preisänderung.
Der Indikator ermittelt die Breite des Channels in Übereinstimmung mit den Werten der folgenden Eingabeparameter:
input Hour StartHour1=H00; // Sitzung Beginnstunde für die Channelbreite input Min StartMinute1=M00; // Sitzung Beginnminute für die Channelbreite input Hour EndHour1=H08; // Sitzung Endstunde für die Channelbreite input Min EndMinute1=M15; // Sitzung Endminute für die Channelbreite
und beginnt dann mit dem Zeichnen in den Intervallen von zwei Sitzungen:
input Hour StartHour2=H08; // Sitzung 1 Beginnstunde input Min StartMinute2=M15; // Sitzung 1 Beginnminute input Hour EndHour2=H12; // Sitzung 1 Endstunde input Min EndMinute2=M30; // Sitzung 1 Endminute //---- input Hour StartHour3=H14; // Sitzung 2 Beginnstunde input Min StartMinute3=M00; // Sitzung 2 Beginnminute input Hour EndHour3=H17; // Sitzung 2 Endstunde input Min EndMinute3=M30; // Sitzung 2 Endminute
Die Idee ist es also daher in den Markt einzusteigen wenn der europäische Markt mit einem Durchbruch des asiatischen Channels öffnet.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.10.2007.
Abbildung 1. Der MaksiGen Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2073
