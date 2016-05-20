Der echte Autor:

MaksiGen

Indikator des Bereichs der Preisänderung.



Der Indikator ermittelt die Breite des Channels in Übereinstimmung mit den Werten der folgenden Eingabeparameter:

input Hour StartHour1=H00; input Min StartMinute1=M00; input Hour EndHour1=H08; input Min EndMinute1=M15;

und beginnt dann mit dem Zeichnen in den Intervallen von zwei Sitzungen:

input Hour StartHour2=H08; input Min StartMinute2=M15; input Hour EndHour2=H12; input Min EndMinute2=M30; input Hour StartHour3=H14; input Min StartMinute3=M00; input Hour EndHour3=H17; input Min EndMinute3=M30;

Die Idee ist es also daher in den Markt einzusteigen wenn der europäische Markt mit einem Durchbruch des asiatischen Channels öffnet.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.10.2007.

Abbildung 1. Der MaksiGen Indikator