ポケットに対して
インディケータ

MaksiGen_Channels - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
998
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

MaksiGen

価格変更範囲の指標

この指標は、以下の入力パラメータの値に応じてチャンネルの幅を決定します。

input Hour   StartHour1=H00;         // チャンネル幅のセッション開始の時間
input Min    StartMinute1=M00;       // チャンネル幅のセッション開始の分
input Hour   EndHour1=H08;           // チャンネル幅のセッション終了の時間
input Min    EndMinute1=M15;         // チャンネル幅のセッション終了の分

そして2つのセッションの間隔を描画し始めます：

input Hour   StartHour2=H08;         // セッション1開始時間
input Min    StartMinute2=M15;       // セッション1開始分
input Hour   EndHour2=H12;           // セッション1終了時間
input Min    EndMinute2=M30;         // セッション1終了分
//---- 
input Hour   StartHour3=H14;         // セッション2開始時間
input Min    StartMinute3=M00;       // セッション2開始分
input Hour   EndHour3=H17;           // セッション2終了時間
input Min    EndMinute3=M30;         // セッション2終了分

アイデアはアジアのチャンネルのブレークスルーで欧州市場が開いたとき市場に参入することです。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月30日にコードベースに公開されました。

図1　MaksiGen指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2073

