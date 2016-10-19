無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MaksiGen_Channels - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 998
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
MaksiGen
価格変更範囲の指標
この指標は、以下の入力パラメータの値に応じてチャンネルの幅を決定します。
input Hour StartHour1=H00; // チャンネル幅のセッション開始の時間 input Min StartMinute1=M00; // チャンネル幅のセッション開始の分 input Hour EndHour1=H08; // チャンネル幅のセッション終了の時間 input Min EndMinute1=M15; // チャンネル幅のセッション終了の分
そして2つのセッションの間隔を描画し始めます：
input Hour StartHour2=H08; // セッション1開始時間 input Min StartMinute2=M15; // セッション1開始分 input Hour EndHour2=H12; // セッション1終了時間 input Min EndMinute2=M30; // セッション1終了分 //---- input Hour StartHour3=H14; // セッション2開始時間 input Min StartMinute3=M00; // セッション2開始分 input Hour EndHour3=H17; // セッション2終了時間 input Min EndMinute3=M30; // セッション2終了分
アイデアはアジアのチャンネルのブレークスルーで欧州市場が開いたとき市場に参入することです。
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月30日にコードベースに公開されました。
図1 MaksiGen指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2073
RVI BARS
この指標は、バーの色をRV指標に基づいて算出された現在のトレンドの色に変更します。ADX BARS
この指標は、バーの色をADXテクニカル指標に基づいて算出された現在のトレンドの色に変更します。
MaksiGen_Range_Move
フラットを決定する指標BykovTrend_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBykovTrend指標