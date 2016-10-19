実際の著者：

MaksiGen

価格変更範囲の指標



この指標は、以下の入力パラメータの値に応じてチャンネルの幅を決定します。

input Hour StartHour1=H00; input Min StartMinute1=M00; input Hour EndHour1=H08; input Min EndMinute1=M15;

そして2つのセッションの間隔を描画し始めます：

input Hour StartHour2=H08; input Min StartMinute2=M15; input Hour EndHour2=H12; input Min EndMinute2=M30; input Hour StartHour3=H14; input Min StartMinute3=M00; input Hour EndHour3=H17; input Min EndMinute3=M30;

アイデアはアジアのチャンネルのブレークスルーで欧州市場が開いたとき市場に参入することです。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月30日にコードベースに公開されました。

図1 MaksiGen指標