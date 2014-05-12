Autor real:

Perky

El indicador colorea las barras en el color correspondiente a la tendencia actual, la cual se determina con la ayuda del indicador RVI (Relative Vigor Index).



Si la dirección de la tendencia y la vela coincide, entonces la barra será de color claro, si son opuestas, entonces será de color oscuro.

Figura 1. Indicador RVI_BARS