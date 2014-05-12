CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RVI BARS - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1184
Ranking:
(31)
Publicado:
Actualizado:
rvi_bars.mq5 (6.16 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Perky

El indicador colorea las barras en el color correspondiente a la tendencia actual, la cual se determina con la ayuda del indicador RVI (Relative Vigor Index).

Si la dirección de la tendencia y la vela coincide, entonces la barra será de color claro, si son opuestas, entonces será de color oscuro.

Figura 1. Indicador RVI_BARS

Figura 1. Indicador RVI_BARS

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2071

ADX BARS ADX BARS

El indicador colorea las barras en el color de la tendencia actual, según los datos del indicador técnico ADX.

Fish_HTF Fish_HTF

Indicador Fish con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

MaksiGen_Channels MaksiGen_Channels

Indicador del diapasón de cambio de precio.

MaksiGen_Range_Move MaksiGen_Range_Move

Indicador para determinar la plana.