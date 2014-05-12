Mira cómo descargar robots gratis
RVI BARS - indicador para MetaTrader 5
- 1184
Autor real:
Perky
El indicador colorea las barras en el color correspondiente a la tendencia actual, la cual se determina con la ayuda del indicador RVI (Relative Vigor Index).
Si la dirección de la tendencia y la vela coincide, entonces la barra será de color claro, si son opuestas, entonces será de color oscuro.
Figura 1. Indicador RVI_BARS
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2071
