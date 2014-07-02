Participe de nossa página de fãs
MaksiGen_Channels - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
MaksiGen
Indicador de intervalo da variação de preços.
O indicador determina a largura do canal de acordo com os valores dos seguintes parâmetros de entrada:
input Hour StartHour1=H00; // Hora inicial do pregão para a largura do canal input Min StartMinute1=M00; // Minuto inicial do pregão para a largura do canal input Hour EndHour1=H08; // Hora final do pregão para a largura do canal input Min EndMinute1=M15; // Minuto final do pregão para a largura do canal
e, em seguida, começa a desenhar os intervalos de dois pregões:
input Hour StartHour2=H08; // Hora inicial do pregão 1 input Min StartMinute2=M15; // Minuto inicial do pregão 1 input Hour EndHour2=H12; // Hora final do pregão 1 input Min EndMinute2=M30; // Minuto final do pregão1 //---- input Hour StartHour3=H14; // Hora inicial do pregão 2 input Min StartMinute3=M00; // Minuto inicial do pregão 2 input Hour EndHour3=H17; // Hora final do pregão 2 input Min EndMinute3=M30; // Hora final do pregão 2
Assim, a idéia é entrar no mercado quando o mercado europeu abre no fechamento do canal asiático.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 30.10.2007.
Figura 1. Indicador MaksiGen
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2073
