MaksiGen

Indicador de intervalo da variação de preços.



O indicador determina a largura do canal de acordo com os valores dos seguintes parâmetros de entrada:

input Hour StartHour1=H00; input Min StartMinute1=M00; input Hour EndHour1=H08; input Min EndMinute1=M15;

e, em seguida, começa a desenhar os intervalos de dois pregões:

input Hour StartHour2=H08; input Min StartMinute2=M15; input Hour EndHour2=H12; input Min EndMinute2=M30; input Hour StartHour3=H14; input Min StartMinute3=M00; input Hour EndHour3=H17; input Min EndMinute3=M30;

Assim, a idéia é entrar no mercado quando o mercado europeu abre no fechamento do canal asiático.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 30.10.2007.

Figura 1. Indicador MaksiGen