CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MaksiGen_Channels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1476
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

MaksiGen

Indicador de intervalo da variação de preços.

O indicador determina a largura do canal de acordo com os valores dos seguintes parâmetros de entrada:

input Hour   StartHour1=H00;         // Hora inicial do pregão para a largura do canal
input Min    StartMinute1=M00;       // Minuto inicial do pregão para a largura do canal
input Hour   EndHour1=H08;           // Hora final do pregão para a largura do canal
input Min    EndMinute1=M15;         // Minuto final do pregão para a largura do canal

e, em seguida, começa a desenhar os intervalos de dois pregões:

input Hour   StartHour2=H08;         // Hora inicial do pregão 1
input Min    StartMinute2=M15;       // Minuto inicial do pregão 1
input Hour   EndHour2=H12;           // Hora final do pregão 1
input Min    EndMinute2=M30;         // Minuto final do pregão1
//---- 
input Hour   StartHour3=H14;         // Hora inicial do pregão 2
input Min    StartMinute3=M00;       // Minuto inicial do pregão 2
input Hour   EndHour3=H17;           // Hora final do pregão 2
input Min    EndMinute3=M30;         // Hora final do pregão 2

Assim, a idéia é entrar no mercado quando o mercado europeu abre no fechamento do canal asiático.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 30.10.2007.

Figura 1. Indicador MaksiGen

Figura 1. Indicador MaksiGen

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2073

RVI BARS RVI BARS

O indicador muda a cor da barra para a cor da tendência em andamento calculado com base no indicador técnico RVI.

ADX BARS ADX BARS

O indicador muda a cor da barra para a cor da tendência em andamento calculado com base no indicador técnico ADX.

MaksiGen_Range_Move MaksiGen_Range_Move

Indicador determinador de lateralidade.

BykovTrend_HTF BykovTrend_HTF

O indicador BykovTrend com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.