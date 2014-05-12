Autor real:

Perky

El indicador colorea las barras en el color de la tendencia actual, según los datos del indicador técnico ADX. Si la dirección de la tendencia y la vela coincide, entonces la barra será de color claro, si son opuestas, entonces será de color oscuro.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 31.10.2007.

Figura 1. Indicador ADX_BARS