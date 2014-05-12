Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ADX BARS - indicador para MetaTrader 5
Perky
El indicador colorea las barras en el color de la tendencia actual, según los datos del indicador técnico ADX. Si la dirección de la tendencia y la vela coincide, entonces la barra será de color claro, si son opuestas, entonces será de color oscuro.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 31.10.2007.
Figura 1. Indicador ADX_BARS
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2070
