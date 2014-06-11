请观看如何免费下载自动交易
MaksiGen_Channels - MetaTrader 5脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
MaksiGen
价格变化范围指标。
此指标按照以下输入参数判断通道宽度:
input Hour StartHour1=H00; // 通道宽度的会话开始小时 input Min StartMinute1=M00; // 通道宽度的会话开始分钟 input Hour EndHour1=H08; // 通道宽度的会话结束小时 input Min EndMinute1=M15; // 通道宽度的会话结束分钟
以及开始绘制它的两个会话的间隔时间:
input Hour StartHour2=H08; // 会话 1 开始小时 input Min StartMinute2=M15; // 会话 1 开始分钟 input Hour EndHour2=H12; // 会话 1 结束小时 input Min EndMinute2=M30; // 会话 1 结束分钟 //---- input Hour StartHour3=H14; // 会话 2 开始小时 input Min StartMinute3=M00; // 会话 2 开始分钟 input Hour EndHour3=H17; // 会话 2 结束小时 input Min EndMinute3=M30; // 会话 2 结束分钟
因此，此思路是当欧洲盘开盘时突破亚洲盘通道，则入场。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 30.10.2007。
图例 1. 该 MaksiGen 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2073
