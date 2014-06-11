代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MaksiGen_Channels - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1637
等级:
(21)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

MaksiGen

价格变化范围指标。

此指标按照以下输入参数判断通道宽度:

input Hour   StartHour1=H00;         // 通道宽度的会话开始小时 
input Min    StartMinute1=M00;       // 通道宽度的会话开始分钟 
input Hour   EndHour1=H08;           // 通道宽度的会话结束小时 
input Min    EndMinute1=M15;         // 通道宽度的会话结束分钟

以及开始绘制它的两个会话的间隔时间:

input Hour   StartHour2=H08;         // 会话 1 开始小时 
input Min    StartMinute2=M15;       // 会话 1 开始分钟 
input Hour   EndHour2=H12;           // 会话 1 结束小时 
input Min    EndMinute2=M30;         // 会话 1 结束分钟 
//----  
input Hour   StartHour3=H14;         // 会话 2 开始小时 
input Min    StartMinute3=M00;       // 会话 2 开始分钟 
input Hour   EndHour3=H17;           // 会话 2 结束小时 
input Min    EndMinute3=M30;         // 会话 2 结束分钟

因此，此思路是当欧洲盘开盘时突破亚洲盘通道，则入场。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 30.10.2007。

Figure 1. The MaksiGen indicator

图例 1. 该 MaksiGen 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2073

RVI BARS RVI BARS

此指标改变柱线的颜色为当前趋势对应颜色，依据 RVI 指标计算。

ADX BARS ADX BARS

此指标改变柱线的颜色，当前趋势颜色依据 ADX 技术指标计算。

MaksiGen_Range_Move MaksiGen_Range_Move

横盘检测指标。

BykovTrend_HTF BykovTrend_HTF

此 BykovTrend 指标在输入参数中有时间帧选项。