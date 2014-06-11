真实作者:



MaksiGen

价格变化范围指标。



此指标按照以下输入参数判断通道宽度:

input Hour StartHour1=H00; input Min StartMinute1=M00; input Hour EndHour1=H08; input Min EndMinute1=M15;

以及开始绘制它的两个会话的间隔时间:

input Hour StartHour2=H08; input Min StartMinute2=M15; input Hour EndHour2=H12; input Min EndMinute2=M30; input Hour StartHour3=H14; input Min StartMinute3=M00; input Hour EndHour3=H17; input Min EndMinute3=M30;

因此，此思路是当欧洲盘开盘时突破亚洲盘通道，则入场。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 30.10.2007。

图例 1. 该 MaksiGen 指标