CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MaksiGen_Channels - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2938
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

MaksiGen

Индикатор диапазона изменения цены.

Индикатор определяет ширину канала в соответствии со значениями входных параметров:

input Hour   StartHour1=H00;         // Час начала сессии для ширины канала
input Min    StartMinute1=M00;       // Минута начала сессии для ширины канала
input Hour   EndHour1=H08;           // Час конца сессии для ширины канала
input Min    EndMinute1=M15;         // Минута конца сессии для ширины канала

и только после этого начинает его прорисовывать в промежутки времени двух сессий:

input Hour   StartHour2=H08;         // Час начала сессии 1
input Min    StartMinute2=M15;       // Минута начала сессии 1
input Hour   EndHour2=H12;           // Час конца сессии 1
input Min    EndMinute2=M30;         // Минута конца сессии 1
//---- 
input Hour   StartHour3=H14;         // Час начала сессии 2
input Min    StartMinute3=M00;       // Минута начала сессии 2
input Hour   EndHour3=H17;           // Час конца сессии 2
input Min    EndMinute3=M30;         // Минута конца сессии 2

то есть идея - входить в рынок по открытию Европы на пробое азиатского канала.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.10.2007.

Рис.1. Индикатор MaksiGen

Рис.1. Индикатор MaksiGen

MaksiGen_Range_Move MaksiGen_Range_Move

Индикатор для определения флета.

BlauErgodic BlauErgodic

Эргодический осциллятор из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.

Dynamic_trend_cleaned_up Dynamic_trend_cleaned_up

Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при пробое динамического ценового канала.

BlauErgodic_HTF BlauErgodic_HTF

Индикатор BlauErgodic (эргодический осциллятор Уильяма Блау) с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.