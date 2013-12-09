Ставь лайки и следи за новостями
MaksiGen_Channels - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
MaksiGen
Индикатор диапазона изменения цены.
Индикатор определяет ширину канала в соответствии со значениями входных параметров:
input Hour StartHour1=H00; // Час начала сессии для ширины канала input Min StartMinute1=M00; // Минута начала сессии для ширины канала input Hour EndHour1=H08; // Час конца сессии для ширины канала input Min EndMinute1=M15; // Минута конца сессии для ширины канала
и только после этого начинает его прорисовывать в промежутки времени двух сессий:
input Hour StartHour2=H08; // Час начала сессии 1 input Min StartMinute2=M15; // Минута начала сессии 1 input Hour EndHour2=H12; // Час конца сессии 1 input Min EndMinute2=M30; // Минута конца сессии 1 //---- input Hour StartHour3=H14; // Час начала сессии 2 input Min StartMinute3=M00; // Минута начала сессии 2 input Hour EndHour3=H17; // Час конца сессии 2 input Min EndMinute3=M30; // Минута конца сессии 2
то есть идея - входить в рынок по открытию Европы на пробое азиатского канала.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.10.2007.
Рис.1. Индикатор MaksiGen
