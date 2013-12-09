Реальный автор:

MaksiGen

Индикатор диапазона изменения цены.



Индикатор определяет ширину канала в соответствии со значениями входных параметров:

input Hour StartHour1=H00; input Min StartMinute1=M00; input Hour EndHour1=H08; input Min EndMinute1=M15;

и только после этого начинает его прорисовывать в промежутки времени двух сессий:

input Hour StartHour2=H08; input Min StartMinute2=M15; input Hour EndHour2=H12; input Min EndMinute2=M30; input Hour StartHour3=H14; input Min StartMinute3=M00; input Hour EndHour3=H17; input Min EndMinute3=M30;

то есть идея - входить в рынок по открытию Европы на пробое азиатского канала.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.10.2007.

Рис.1. Индикатор MaksiGen