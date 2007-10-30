Смотри, как бесплатно скачать роботов
MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP - индикатор для MetaTrader 4
Автор: MaksiGen
Этот индикатор показывает, когда надо открываться и закрываться, рисуя 2 линии.
MaksiGen_Range_Move
Этот индикатор, насколько я помню, написал OlegVS ещё для МТ3, для определения флета. Если цена внутри пунктирного канала - флет. А MaksiGen его переложил для МТ4.Michelangelo
Один из сильно сглаживающих трендовых индикаторов.
Camarilla Pivots
Индикатор "Camarilla Pivots". Идеальный индикатор для тех, кто любит работать "по уровням". Очень чётко показывает уровень разворота, уровни поддержки/сопротивления на текущий день.WcciPatterns
Индикатор WcciPatterns. Описалово смотрите в самом коде индикатора.