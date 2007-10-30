CodeBaseРазделы
Индикаторы

MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP - индикатор для MetaTrader 4

Автор: MaksiGen

Этот индикатор показывает, когда надо открываться и закрываться, рисуя 2 линии.


