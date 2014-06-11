真实作者:

OlegVS, GOODMAN

一款信号箭头指标，趋势变化时间的显示基于 ADX 指标。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 07.11.2006。

图例 1. 指标 AltrTrend_Signal_v2_2