Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
AltrTrend_Signal_v2_2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1762
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
OlegVS, GOODMAN
Indicador de seta tipo semáforo que mostra o momento da mudança de tendência com base no indicator ADX.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 07.11.2006.
Figura 1. Indicador AltrTrend_Signal_v2_2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2064
O indicador MACD está na forma de uma nuvem colorida e a diferença entre o MACD e a linha de sinal, sob a forma de um histograma colorido.Flat
Indicador para medir a volatilidade do mercado.
O indicador AltrTrend_Signal_v2.2 com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.Fish
Uma versão do indicador Fisher Transform implementado sob a forma de um histograma colorido.