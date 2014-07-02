Autor real:

OlegVS, GOODMAN

Indicador de seta tipo semáforo que mostra o momento da mudança de tendência com base no indicator ADX.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 07.11.2006.

Figura 1. Indicador AltrTrend_Signal_v2_2