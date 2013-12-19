Реальный автор:

OlegVS, GOODMAN

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор, отображающий момент смены тренда на базе индикатора ADX.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.11.2006.

Рис.1. Индикатор AltrTrend_Signal_v2_2