AltrTrend_Signal_v2_2 - индикатор для MetaTrader 5
3662
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
OlegVS, GOODMAN
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор, отображающий момент смены тренда на базе индикатора ADX.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.11.2006.
Рис.1. Индикатор AltrTrend_Signal_v2_2
