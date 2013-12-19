CodeBaseРазделы
Индикаторы

AltrTrend_Signal_v2_2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3662
(24)
Реальный автор:

OlegVS, GOODMAN

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор, отображающий момент смены тренда на базе индикатора ADX.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.11.2006.

Рис.1. Индикатор AltrTrend_Signal_v2_2

DEMA_RLH DEMA_RLH

Система из трех скользящих средних.

XChannel XChannel

Канал, построенный на двух скользящих средних от цен High и Low, выполненный в виде облака.

StepMA_v6.4_HTF StepMA_v6.4_HTF

Индикатор StepMA_v6.4 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AltrTrend_Signal_v2.2_HTF AltrTrend_Signal_v2.2_HTF

Индикатор AltrTrend_Signal_v2.2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.