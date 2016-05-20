Der echte Autor:



OlegVS, GOODMAN

Ein Signalpfeil Indikator der die Zeit der Trendänderung basierend auf dem ADX Indikator anzeigt.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 07.11.2006.

Abbildung 1. Indikator AltrTrend_Signal_v2_2