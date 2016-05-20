CodeBaseKategorien
AltrTrend_Signal_v2_2 - Indikator für den MetaTrader 5

Der echte Autor:

OlegVS, GOODMAN

Ein Signalpfeil Indikator der die Zeit der Trendänderung basierend auf dem ADX Indikator anzeigt.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 07.11.2006.

Abbildung 1. Indikator AltrTrend_Signal_v2_2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2064

MACD-2 MACD-2

MACD Indikator in Form einer farbigen Wolke und die Differenz zwischen dem MACD und der Signallinie ist in Form eines Farbhistogramms.

Flat Flat

Indikator zum Messen der Marktvolatilität.

AltrTrend_Signal_v2.2_HTF AltrTrend_Signal_v2.2_HTF

Der AltrTrend_Signal_v2.2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Fish Fish

Eine Version des Fisher Transform Indikators implementiert in Form eines Farbhistogramms.