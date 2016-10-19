無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
AltrTrend_Signal_v2_2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
OlegVS, GOODMAN
ADX指標に基づいてトレンドの変化時間を示すセマフォ矢印指標
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月7日にコードベースに公開されました。
図1 AltrTrend_Signal_v2_2指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2064
