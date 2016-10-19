コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AltrTrend_Signal_v2_2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
905
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

OlegVS, GOODMAN

ADX指標に基づいてトレンドの変化時間を示すセマフォ矢印指標

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月7日にコードベースに公開されました。

図1　AltrTrend_Signal_v2_2指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2064

