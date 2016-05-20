CodeBaseKategorien
Indikatoren

Standard_Deviation_Channels - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
821
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

tageiger, aka fxid10t@yahoo.com

Zwei Standardabweichungs-Channels die automatisch am Chart positioniert werden.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 05.11.2007.

Abbildung 1. Standard_Deviation_Channels

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2041

