Der echte Autor:

tageiger, aka fxid10t@yahoo.com

Zwei Standardabweichungs-Channels die automatisch am Chart positioniert werden.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 05.11.2007.

Abbildung 1. Standard_Deviation_Channels