Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Standard_Deviation_Channels - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
tageiger, aka fxid10t@yahoo.com
Zwei Standardabweichungs-Channels die automatisch am Chart positioniert werden.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 05.11.2007.
Abbildung 1. Standard_Deviation_Channels
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2041
