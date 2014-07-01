Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Standard_Deviation_Channels - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1369
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
tageiger, aka fxid10t@yahoo.com
Dois canais de Desvio Padrão posicionados automaticamente no gráfico.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 05.11.2007.
Figura 1. Standard_Deviation_Channels
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2041
Smooth Candle S
Quatro médias móveis com base nos valores médios de Abertura, Mínima, Máxima e Fechamento de um gráfico de barras.Pivot-2
Um conjunto de níveis de Pivot.
MTF RSI Smoothed (recursivo)
Implementação recursiva do indicador RSI suavizado de múltiplos períodos de tempo.EA baseado nos indicadores SAR e ADX e SMA 100.
Este EA é baseado nos indicadores SMA, ADX e SAR.