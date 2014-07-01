CodeBaseSeções
Standard_Deviation_Channels - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

tageiger, aka fxid10t@yahoo.com

Dois canais de Desvio Padrão posicionados automaticamente no gráfico.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 05.11.2007.

Figura 1. Standard_Deviation_Channels

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2041

