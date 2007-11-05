CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Standard Deviation Channels - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
6814
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:

Канал Стандартных Отклонений (Standard Deviation Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии, которая представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. Далее...


StochasticOnPriceVSwma StochasticOnPriceVSwma

Разновидность Стохастика, расположенный прямо в окне цены.

T3 T3

Индикатор Т3.

SmoothCandle S v1.00 SmoothCandle S v1.00

Индикатор SmoothCandle S v1.00.

Pivot-2 Pivot-2

Еще одна версия определения точки разворота следующего дня.