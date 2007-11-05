Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Standard Deviation Channels - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6814
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Канал Стандартных Отклонений (Standard Deviation Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии, которая представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. Далее...
Канал Стандартных Отклонений (Standard Deviation Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии, которая представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. Далее...
StochasticOnPriceVSwma
Разновидность Стохастика, расположенный прямо в окне цены.T3
Индикатор Т3.
SmoothCandle S v1.00
Индикатор SmoothCandle S v1.00.Pivot-2
Еще одна версия определения точки разворота следующего дня.