ポケットに対して
インディケータ

Standard_Deviation_Channels - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
948
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

tageiger、別名 fxid10t@yahoo.com

自動的にチャート上に配置された2つの標準偏差チャネル

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月5日にコードベースに公開されました。

図1　Standard_Deviation_Channels

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2041

