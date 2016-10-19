無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Standard_Deviation_Channels - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
tageiger、別名 fxid10t@yahoo.com
自動的にチャート上に配置された2つの標準偏差チャネル
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月5日にコードベースに公開されました。
図1 Standard_Deviation_Channels
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2041
