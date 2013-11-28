Реальный автор:

tageiger, aka fxid10t@yahoo.com

Два канала стандартных отклонений, автоматически располагаемых на графике.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.11.2007.

Рис.1. Индикатор Standard_Deviation_Channels