Standard_Deviation_Channels - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2825
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
tageiger, aka fxid10t@yahoo.com
Два канала стандартных отклонений, автоматически располагаемых на графике.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.11.2007.
Рис.1. Индикатор Standard_Deviation_Channels
