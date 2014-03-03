CodeBaseSecciones
Indicadores

William36HistogramWaller - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1176
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Indicador de tendencia representado en forma de histograma de color.

Hay cuatro opciones de visualización del histograma de color, en función de los valores de los parámetros de entrada:

input color UpLevelsColor=clrBlue;  // Color del nivel de sobrecompra
input color DnLevelsColor=clrBlue;  // Color del nivel de sobreventa
  • Por encima del nivel de sobrecompra - rosa;
  • Por encima de cero, pero por debajo del nivel de sobrecompra - marrón;
  • Por debajo de cero, pero por encima de los niveles de sobreventa - verde;
  • Por debajo del nivel de sobreventa - lima.

Este indicador se implementó originalmente en MQL4 y se publicó por primera vez en el Code Base de mql4.com el 07-11-2007.

Figura 1. Indicador William36HistogramWaller

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2032

