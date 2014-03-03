Pon "Me gusta" y sigue las noticias
William36HistogramWaller - indicador para MetaTrader 5
Indicador de tendencia representado en forma de histograma de color.
Hay cuatro opciones de visualización del histograma de color, en función de los valores de los parámetros de entrada:
input color UpLevelsColor=clrBlue; // Color del nivel de sobrecompra input color DnLevelsColor=clrBlue; // Color del nivel de sobreventa
- Por encima del nivel de sobrecompra - rosa;
- Por encima de cero, pero por debajo del nivel de sobrecompra - marrón;
- Por debajo de cero, pero por encima de los niveles de sobreventa - verde;
- Por debajo del nivel de sobreventa - lima.
Este indicador se implementó originalmente en MQL4 y se publicó por primera vez en el Code Base de mql4.com el 07-11-2007.
Figura 1. Indicador William36HistogramWaller
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2032
