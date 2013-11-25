CodeBaseРазделы
Индикаторы

William36HistogramWaller - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветной гистограммы.

Возможны четыре варианта отображения цвета гистограммы в зависимости от значений входных параметров:

input color UpLevelsColor=clrBlue;  // Цвет уровня перекупленности
input color DnLevelsColor=clrBlue;  // Цвет уровня перепроданности
  • Выше уровня перекупленности - розовый;
  • Выше нуля, но ниже уровня перекупленности - коричневый;
  • Ниже нуля, но выше уровня перепроданности - зелёный;
  • Ниже уровня перепроданности - салатовый.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.11.2007.

Рис.1. Индикатор William36HistogramWaller

