Трендовый индикатор, выполненный в виде цветной гистограммы.

Возможны четыре варианта отображения цвета гистограммы в зависимости от значений входных параметров:

input color UpLevelsColor= clrBlue ; input color DnLevelsColor= clrBlue ;

Выше уровня перекупленности - розовый;

Выше нуля, но ниже уровня перекупленности - коричневый;

Ниже нуля, но выше уровня перепроданности - зелёный;

Ниже уровня перепроданности - салатовый.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.11.2007.

Рис.1. Индикатор William36HistogramWaller