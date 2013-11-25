Ставь лайки и следи за новостями
William36HistogramWaller - индикатор для MetaTrader 5
- 3281
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветной гистограммы.
Возможны четыре варианта отображения цвета гистограммы в зависимости от значений входных параметров:
input color UpLevelsColor=clrBlue; // Цвет уровня перекупленности input color DnLevelsColor=clrBlue; // Цвет уровня перепроданности
- Выше уровня перекупленности - розовый;
- Выше нуля, но ниже уровня перекупленности - коричневый;
- Ниже нуля, но выше уровня перепроданности - зелёный;
- Ниже уровня перепроданности - салатовый.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.11.2007.
Рис.1. Индикатор William36HistogramWaller
