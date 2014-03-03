Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TTF_Plus_MW - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1191
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor:
MojoFX
Indicador semáforo que coloca puntos coloreados para indicar el momento de entrar o salir del mercado.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (este archivo tiene que copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base el 06-11-2007.
Figura 1. Indicador TTF_Plus_MW
