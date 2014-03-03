Autor:

MojoFX

Indicador semáforo que coloca puntos coloreados para indicar el momento de entrar o salir del mercado.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (este archivo tiene que copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base el 06-11-2007.

Figura 1. Indicador TTF_Plus_MW