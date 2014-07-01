Participe de nossa página de fãs
William36HistogramWaller - indicador para MetaTrader 5
- 1621
-
Um indicador de tendência desenhado sob a forma de um histograma colorido.
Há quatro opções de exibição de histograma colorido, ele depende dos valores dos parâmetros de entrada:
input color UpLevelsColor=clrBlue; // A cor do nível sobrecomprado input color DnLevelsColor=clrBlue; // A cor do nível sobrevendido
- Acima do nível de sobrecompra - rosa;
- Acima de zero, mas abaixo do nível de sobrecompra - marrom;
- Abaixo de zero, mas acima dos níveis de sobrevenda - verde;
- Abaixo do nível sobrevendido - verde limão.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 07.11.2007.
Figura 1. Indicador William36HistogramWaller
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2032
