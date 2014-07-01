Um indicador de tendência desenhado sob a forma de um histograma colorido.

Há quatro opções de exibição de histograma colorido, ele depende dos valores dos parâmetros de entrada:

input color UpLevelsColor= clrBlue ; input color DnLevelsColor= clrBlue ;

Acima do nível de sobrecompra - rosa;

Acima de zero, mas abaixo do nível de sobrecompra - marrom;

Abaixo de zero, mas acima dos níveis de sobrevenda - verde;

Abaixo do nível sobrevendido - verde limão.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 07.11.2007.

Figura 1. Indicador William36HistogramWaller