William36HistogramWaller - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1621
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Um indicador de tendência desenhado sob a forma de um histograma colorido.

Há quatro opções de exibição de histograma colorido, ele depende dos valores dos parâmetros de entrada:

input color UpLevelsColor=clrBlue;  // A cor do nível sobrecomprado
input color DnLevelsColor=clrBlue;  // A cor do nível sobrevendido
  • Acima do nível de sobrecompra - rosa;
  • Acima de zero, mas abaixo do nível de sobrecompra - marrom;
  • Abaixo de zero, mas acima dos níveis de sobrevenda - verde;
  • Abaixo do nível sobrevendido - verde limão.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 07.11.2007.

Figura 1. Indicador William36HistogramWaller

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2032

