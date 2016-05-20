CodeBaseKategorien
William36HistogramWaller - Indikator für den MetaTrader 5

Trendindikator gezeichnet in Form eines Farbhistogramms.

Es gibt vier Farbhistogramm-Anzeige-Optionen die von den Eingabeparametern abhängen:

input color UpLevelsColor=clrBlue;  // Farbe des Überkauftlevels
input color DnLevelsColor=clrBlue;  // Farbe des Überverkauftlevels
  • Über dem Überkauftlevel - pink;
  • Über Null aber unter dem Überkauftlevel - braun;
  • Unter Null, aber über dem Überverkauftlevel - grün;
  • Unter dem Überverkauftlevel - hellgrün.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 07.11.2007.

Abbildung 1. Indikator William36HistogramWaller

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2032

UltraWPR_HTF UltraWPR_HTF

Indikator UltraWPR mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1

Ein Trendindikator mit drei Zuständen. Während starker Trends werden Balken in rot oder grün abhängig von der Trendrichtung eingefärbt.

TTF_Plus_MW TTF_Plus_MW

Ein Pfeilsignal Indikator. Der Indikator setzt farbige Punkte wenn Sie traden können.

Woodies CCI Woodies CCI

Ein weit verbreiteter Indikator mit zwei verschiedenen CCI-Perioden.