William36HistogramWaller - Indikator für den MetaTrader 5
Trendindikator gezeichnet in Form eines Farbhistogramms.
Es gibt vier Farbhistogramm-Anzeige-Optionen die von den Eingabeparametern abhängen:
input color UpLevelsColor=clrBlue; // Farbe des Überkauftlevels input color DnLevelsColor=clrBlue; // Farbe des Überverkauftlevels
- Über dem Überkauftlevel - pink;
- Über Null aber unter dem Überkauftlevel - braun;
- Unter Null, aber über dem Überverkauftlevel - grün;
- Unter dem Überverkauftlevel - hellgrün.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 07.11.2007.
Abbildung 1. Indikator William36HistogramWaller
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2032
