Trendindikator gezeichnet in Form eines Farbhistogramms.

Es gibt vier Farbhistogramm-Anzeige-Optionen die von den Eingabeparametern abhängen:

input color UpLevelsColor= clrBlue ; input color DnLevelsColor= clrBlue ;

Über dem Überkauftlevel - pink;

Über Null aber unter dem Überkauftlevel - braun;

Unter Null, aber über dem Überverkauftlevel - grün;

Unter dem Überverkauftlevel - hellgrün.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 07.11.2007.

Abbildung 1. Indikator William36HistogramWaller