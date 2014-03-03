Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 - indicador para MetaTrader 5
Bob O'Brien
Indicador de tendencia con tres estados. En las tendencias fuertes pinta las barras de color rojo o verde, dependiendo de si es una subida o una bajada. Si no hay tendencias fuertes, la barra es de color gris.
El indicador se basa en los valores del histograma MACD del gráfico semanal, y en los valores del oscilador Force Index del gráfico diario. Las barras verdes se producen durante el crecimiento del histograma MACD y la caída del oscilador por debajo de cero, y el color rojo aparece cuando el histograma cae y el oscilador se mueve por encima de cero.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base de mql4.com el 06-11-2007.
Figura 1. Indicador TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1
