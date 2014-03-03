Mira cómo descargar robots gratis
UltraWPR_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador UltraWPR que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador
Figura 1. Indicador UltraWPR_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2031
