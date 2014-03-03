CodeBaseSecciones
Indicadores

UltraWPR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1058
(23)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
ultrawpr.mq5 (10.93 KB) ver
ultrawpr_htf.mq5 (12.24 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador UltraWPR que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador

Figura 1. Indicador UltraWPR_HTF

