具有三种状态的趋势指标。在强烈的趋势中，取决于趋势的方向，它会将柱形绘制成红色或者绿色。

在输入参数中提供时间框架可选项的UltraWPR指标。

箭头信号指标。当出现交易机会时指标会在图表上绘制彩色的圆点。

有两个不同周期CCI的，被广泛使用的指标。