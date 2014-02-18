请观看如何免费下载自动交易
以彩色直方图形式绘制的一个趋势指标。
有四个彩色直方图显示选项，取决于输入参数的值：
input color UpLevelsColor=clrBlue; // 超买水平颜色 input color DnLevelsColor=clrBlue; // 超卖水平颜色
- 超过超买水平 - 粉红色；
- 超过零值但是在超买水平下方 - 棕色；
- 低于零值，但是在超卖水平上方 - 绿色；
- 超卖水平下方 - 灰色。
这个指标首先在MQL4中实现并于2007年11月7日在mql4.com的代码基地中发布。
图 1. William36HistogramWaller指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2032
