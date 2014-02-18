代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

William36HistogramWaller - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1524
等级:
(24)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

以彩色直方图形式绘制的一个趋势指标。

有四个彩色直方图显示选项，取决于输入参数的值：

input color UpLevelsColor=clrBlue;  // 超买水平颜色
input color DnLevelsColor=clrBlue;  // 超卖水平颜色
  • 超过超买水平 - 粉红色；
  • 超过零值但是在超买水平下方 - 棕色；
  • 低于零值，但是在超卖水平上方 - 绿色；
  • 超卖水平下方 - 灰色。

这个指标首先在MQL4中实现并于2007年11月7日在mql4.com的代码基地中发布。

图 1. William36HistogramWaller指标

图 1. William36HistogramWaller指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2032

UltraWPR_HTF UltraWPR_HTF

在输入参数中提供时间框架可选项的UltraWPR指标。

TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1

具有三种状态的趋势指标。在强烈的趋势中，取决于趋势的方向，它会将柱形绘制成红色或者绿色。

TTF_Plus_MW TTF_Plus_MW

箭头信号指标。当出现交易机会时指标会在图表上绘制彩色的圆点。

Woodies CCI Woodies CCI

有两个不同周期CCI的，被广泛使用的指标。