色ヒストグラム形で描かれたトレンド指標。

入力パラメータの値に応じて4色ヒストグラムの表示オプションがあります。

input color UpLevelsColor= clrBlue ; input color DnLevelsColor= clrBlue ;

買われ過ぎレベル以上 - 桃色

ゼロ以上で買われ過ぎレベル以下 - 茶色

ゼロ未満で売られ過ぎレベル以上 - 緑

売られ過ぎレベル未満 - 石灰

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月7日にコードベースに公開されました。

図1 William36HistogramWaller指標