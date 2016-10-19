無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
William36HistogramWaller - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 832
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
色ヒストグラム形で描かれたトレンド指標。
入力パラメータの値に応じて4色ヒストグラムの表示オプションがあります。
input color UpLevelsColor=clrBlue; // 買われ過ぎレベルの色 input color DnLevelsColor=clrBlue; // 売られすぎレベルの色
- 買われ過ぎレベル以上 - 桃色
- ゼロ以上で買われ過ぎレベル以下 - 茶色
- ゼロ未満で売られ過ぎレベル以上 - 緑
- 売られ過ぎレベル未満 - 石灰
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月7日にコードベースに公開されました。
図1 William36HistogramWaller指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2032
UltraWPR_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むUltraWPR指標TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1
三つの状態を持つトレンド指標強いトレンドの発生時に、バーを赤や緑のトレンド方向に応じて着色します。
TTF_Plus_MW
セマフォ矢印シグナル指標。この指標は、取引できる時間に色つきのドットを配置します。Woodies CCI
別の期間からの2つのCCIを持つ広く使用されている指標