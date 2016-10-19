コードベースセクション
William36HistogramWaller - MetaTrader 5のためのインディケータ

色ヒストグラム形で描かれたトレンド指標。

入力パラメータの値に応じて4色ヒストグラムの表示オプションがあります。

input color UpLevelsColor=clrBlue;  // 買われ過ぎレベルの色
input color DnLevelsColor=clrBlue;  // 売られすぎレベルの色
  • 買われ過ぎレベル以上 - 桃色
  • ゼロ以上で買われ過ぎレベル以下 - 茶色
  • ゼロ未満で売られ過ぎレベル以上 - 緑
  • 売られ過ぎレベル未満 - 石灰

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月7日にコードベースに公開されました。

図1　William36HistogramWaller指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2032

