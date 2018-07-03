El indicador muestra el día de la semana en curso en forma del histograma. La regla del histograma coincide con la enumeración del día de la semana en la estructura MqlDateTime:

struct MqlDateTime { int year; int mon; int day; int hour; int min; int sec; int day_of_week; int day_of_year; };





Puede usar el indicador "Days of the week" en el timeframe D1 junto con el indicador de volúmenes "Volumes" para la búsqueda visual de los padrones entre los días de la semana y volúmenes:

Fig. 1. Ejemplo de combinación del indicador "Days of the week" y "Volumes"