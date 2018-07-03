Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador muestra el día de la semana en curso en forma del histograma. La regla del histograma coincide con la enumeración del día de la semana en la estructura MqlDateTime:
struct MqlDateTime { int year; // año int mon; // mes int day; // día int hour; // hora int min; // minutos int sec; // segundos int day_of_week; // día de la semana (0-domingo, 1-lunes, ... ,6-sábado) int day_of_year; // número de orden en el año (el 1 de enero tiene el número 0) };
Puede usar el indicador "Days of the week" en el timeframe D1 junto con el indicador de volúmenes "Volumes" para la búsqueda visual de los padrones entre los días de la semana y volúmenes:
Fig. 1. Ejemplo de combinación del indicador "Days of the week" y "Volumes"
