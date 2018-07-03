CodeBaseSecciones
Indicadores

Days of the week - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
El indicador muestra el día de la semana en curso en forma del histograma. La regla del histograma coincide con la enumeración del día de la semana en la estructura MqlDateTime:

struct MqlDateTime 
  { 
   int year;           // año 
   int mon;            // mes 
   int day;            // día 
   int hour;           // hora 
   int min;            // minutos 
   int sec;            // segundos 
   int day_of_week;    // día de la semana (0-domingo, 1-lunes, ... ,6-sábado) 
   int day_of_year;    // número de orden en el año (el 1 de enero tiene el número 0) 
  };


Puede usar el indicador "Days of the week" en el timeframe D1 junto con el indicador de volúmenes "Volumes" para la búsqueda visual de los padrones entre los días de la semana y volúmenes:

Days of the week

Fig. 1. Ejemplo de combinación del indicador "Days of the week" y "Volumes"

